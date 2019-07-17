Медведев — о недовольстве Краневиттера: в «Зените» играют лучшие

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Матиасом Краневиттером, который выразил желание сменить клубную прописку.

«По регламенту игрок может отказаться ехать в любой другой клуб, какой бы ему ни предложили. Поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в составе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге шесть матчей (2 — в основе).