Медведев — о недовольстве Краневиттера: в «Зените» играют лучшие
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Матиасом Краневиттером, который выразил желание сменить клубную прописку.
«По регламенту игрок может отказаться ехать в любой другой клуб, какой бы ему ни предложили. Поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в составе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге шесть матчей (2 — в основе).
Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»
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