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Кураньи посетит матч второго тура РПЛ «Динамо» — «Рубин»

Кураньи посетит матч второго тура РПЛ «Динамо» — «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Бывший немецкий нападающий Кевин Кураньи станет специальным гостем на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Рубин». Об этом сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

«Кевин примет участие в предматчевых мероприятиях, станет гостем студии #ДинамоТВ и встретится с болельщиками», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

Матч «Динамо» — «Рубин» состоится 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, Кураньи выступал в составе «Динамо» с 2010 по 2015 год. Немецкий футболист принял участие в 151 матче за московскую команду, забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

Ранее немец панамского происхождения рассказал, почему в 2010 году решил покинуть Германию ради трансфера в «Динамо».

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