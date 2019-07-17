«Манчестер Юнайтед» возобновил переговоры по трансферу Милинковича-Савича
«Манчестер Юнайтед» возобновил активный интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Как сообщает Sky Sport Italia, британский гранд уже начал переговоры с итальянской стороной по поводу возможного трансфера.
Известно, что руководство римлян желают получить за футболиста не менее € 100 млн. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, готов предложишь лишь € 80 млн.
Ранее сообщалось, что желание приобрести Милинкович-Савича выразил «Пари Сен-Жермен», но действующих чемпионов Франции отпугнула высокая стоимость игрока. В сезоне-2018/19 Сергей забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.
Также в услугах сербского футболистах заинтересованность выражали «ПСЖ» и «Ювентус».
- 17 июля 2019
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