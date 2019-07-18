Де Росси: я не могу закончить карьеру, не сыграв за «Боку Хуниорс»

Бывший полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение перейти в «Боку Хуниорс». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Де Росси уже согласовал годичный контракт с аргентинским клубом и вскоре должен оформить его официально.

35-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал за «Рому», однако по завершении сезона покинул римский клуб. Большую роль в приглашении Де Росси в аргентинский клуб сыграл его бывший одноклубник Николас Бурдиссо, который с конца 2018 года является спортивным директором «Боки Хуниорс».

«Я не могу закончить карьеру, не сыграв за «Боку», – заявил полузащитник.

Напомним, последний раз в футболке «Ромы» Де Росси вышел на поле 26 мая в домашнем матче с «Пармой». Даниэле — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей.