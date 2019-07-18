Де Росси: я не могу закончить карьеру, не сыграв за «Боку Хуниорс»

Бывший полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение перейти в «Боку Хуниорс». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Де Росси уже согласовал годичный контракт с аргентинским клубом и вскоре должен оформить его официально.
35-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал за «Рому», однако по завершении сезона покинул римский клуб. Большую роль в приглашении Де Росси в аргентинский клуб сыграл его бывший одноклубник Николас Бурдиссо, который с конца 2018 года является спортивным директором «Боки Хуниорс».
«Я не могу закончить карьеру, не сыграв за «Боку», – заявил полузащитник.
Напомним, последний раз в футболке «Ромы» Де Росси вышел на поле 26 мая в домашнем матче с «Пармой». Даниэле — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей.
- 18 июля 2019
-
02:34
-
01:55
-
01:38
-
01:04
-
00:55
-
00:50
-
00:36
-
00:26
-
00:19
- 17 июля 2019
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:01
-
22:55
-
22:49
-
22:27
-
22:16
-
22:12
-
21:52
-
21:35
-
21:24
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:24
-
20:18
-
20:03
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:35