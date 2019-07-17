Источник: Де Росси близок к переходу в «Бока Хуниорс»

Бывший полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси в ближайшее время может стать игроком «Бока Хуниорс». Об этом сообщает итальянский футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



35-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал за римский клуб, однако по завершению сезона покинул клуб. С тех пор он находится в поисках новой команды. Помочь в приглашении Де Росси в аргентинский клуб может его бывший одноклубник Николас Бурдиссо, который с конца 2018 года является спортивным директором «Бока Хуниорс».



Напомним, последний раз в футболке «Ромы» Де Росси выходил на поле 26 мая в домашнем матче с «Пармой». Даниэле — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей.