Корнеев: «Эспаньол» — это прекрасное начало карьеры для Тугаринова

Бывший нападающий «Барселоны» и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход защитника Романа Тугаринова в «Эспаньол» Б.

«Перспективы Тугаринова в «Эспаньоле»? Трудно судить об этом. Да и Тугаринова я не очень хорошо знаю. Но если такая сильная школа, как «Эспаньол», подписывает молодого игрока, несомненно, у него должны быть определённые качества. Поэтому оцениваю перспективы роста Тугаринова как хорошие. Для парня такой переход – это большой плюс.

Сможет ли он повторить путь Черышева? Рано говорить. Ещё столько времени уйдёт. Но всё зависит от самого игрока, от того, как он будет справляться. В плане языка он полностью адаптирован. Почему нет? Всё в его руках. «Эспаньол» — это прекрасное начало карьеры. Если он будет играть во второй команде, а «Эспаньол» тщательно подходит к работе с молодёжью, это хороший шанс для парня развивать свою карьеру», — приводит слова Корнеева «Евро-футбол.Ру».

Ранее Тугаринов тренировался в академии «Барселоны». В минувшем сезоне-2018/19 играл за каталонскую «Корнелью» на правах аренды. Тугаринов принял участие в пяти матчах молодёжной сборной России до 20 лет.