Мостовой: Тугаринов может стать вторым Черышевым

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Романа Тугаринова в «Эспаньол» Б.

«В «Эспаньоле» сильная академия, оттуда выходит очень много футболистов, и это будет неплохой опыт для Романа. Ему сейчас 19 лет, и если он там пробудет года два-три, то очень прилично прибавит. Не сказал бы, что Тугаринову будет нереально пробиться в состав «Эспаньола». Это по силам любому игроку клуба. У него такие же шансы, как и у всех остальных футболистов.

Может ли он стать вторым Черышевым? Конечно, может. Почему нет? У парня есть хорошие шансы, тем более, он прошел школу «Барселоны», — приводит слова Мостового «Евро-футбол.Ру».

Ранее Тугаринов тренировался в академии «Барселоны». В минувшем сезоне-2018/19 играл за каталонскую «Корнелью» на правах аренды. Тугаринов принял участие в пяти матчах молодёжной сборной России до 20 лет.