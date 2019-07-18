В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»
В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
По сведениям источника, на 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане в Кульякане, куда он пришёл после окончания тренировки. Спортсмен получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи уже не успели ему помочь, констатировав смерть к моменту приезда полицейских.
В настощий момент правоохранительные органы Мексики выясняют причины произошедшего. В частности, стал ли футболист жертвой заказного преступления или произошёл непреднамеренный уличный конфликт, повлекший тяжкие последствия.
Молодой игрок выступал на позиции левого защитника, провёл в системе «Дорадос» пять лет.
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