В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»

В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.

По сведениям источника, на 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане в Кульякане, куда он пришёл после окончания тренировки. Спортсмен получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи уже не успели ему помочь, констатировав смерть к моменту приезда полицейских.

В настощий момент правоохранительные органы Мексики выясняют причины произошедшего. В частности, стал ли футболист жертвой заказного преступления или произошёл непреднамеренный уличный конфликт, повлекший тяжкие последствия.

Молодой игрок выступал на позиции левого защитника, провёл в системе «Дорадос» пять лет.