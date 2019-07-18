«Тоттенхэм» рассматривает двух игроков на замену ушедшему Триппьеру

«Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести флангового защитника до начала предстоящего сезона в связи с уходом в «Атлетико» Кирана Триппьера.
Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский клуб обратил внимание сразу на двух футболистов из итальянской Серии А: Эльсеида Хюсая из «Наполи» и Алессандро Флоренци из «Ромы». Албанец ранее открыто заявлял о готовности покинуть команду в летнее межсезонье.
25-летний Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года. 28-летний Флоренци защищает цвета «Ромы» на протяжении всей карьеры и в настоящее время является капитаном команды.
Триппьер накануне, 17 июля, подписал с «Атлетико» трёхлетнее соглашение. Испанцы заплатят за игрока € 22 млн. Ранее защитником интересовались «Ювентус» и «Наполи», однако они не смогли договориться по поводу стоимости трансфера.
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