Карпин: в конце сезона появлялись мысли уйти на пенсию, подзадолбали

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что у него были мысли по ходу прошлого сезона уйти на пенсию.
«В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти — так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали. Отдохнул пару недель — и вроде как с новыми силами. Но мысль всё равно посещает. На телевидение вряд ли вернусь, лучше на пенсию.
В тот момент, когда мне не будет хотеться этим заниматься, я этим заниматься не буду. Сейчас хочется. Очень хочется добиться поставленных целей, чтобы наши хотелки осуществились. Очень много зависит от обстановки, в которой ты работаешь. Мне нравится в Ростове как городе и «Ростове» как клубе. Нравится обстановка в команде, нравятся эти футболисты как люди», — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.
- 18 июля 2019
-
11:53
-
11:37
-
11:32
-
11:17
-
10:59
-
10:57
-
10:51
-
10:42
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
09:57
-
09:42
-
09:42
-
09:29
-
09:26
-
09:11
-
08:39
-
07:46
-
07:03
-
06:18
-
06:03
-
05:38
-
04:50
-
04:35
-
04:20
-
04:08
-
03:47
-
03:34
-
02:46
-
02:34
-
01:55
-
01:38