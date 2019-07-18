Карпин: в конце сезона появлялись мысли уйти на пенсию, подзадолбали

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что у него были мысли по ходу прошлого сезона уйти на пенсию.



«В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти — так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали. Отдохнул пару недель — и вроде как с новыми силами. Но мысль всё равно посещает. На телевидение вряд ли вернусь, лучше на пенсию.

В тот момент, когда мне не будет хотеться этим заниматься, я этим заниматься не буду. Сейчас хочется. Очень хочется добиться поставленных целей, чтобы наши хотелки осуществились. Очень много зависит от обстановки, в которой ты работаешь. Мне нравится в Ростове как городе и «Ростове» как клубе. Нравится обстановка в команде, нравятся эти футболисты как люди», — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.