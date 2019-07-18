Карпин назвал худшую машину в своей жизни
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, на какой машине он сейчас передвигается по Ростову-на-Дону.
«На белой „Приоре“ в Ростове не катался. И на „Ладе-Баклажан“ тоже не доводилось. Когда мне было 20 лет, катался на „Ладе“ — коричневая „шестёрка“. Наверное, это моя худшая машина. А сейчас езжу на белой Kia. Клуб мне предоставил — вот и езжу.
Ростов мне очень нравится. Уютный, зелёный, весёлый город. Есть абсолютно всё для спокойной жизни. 15 минут от дома до практически любого места. Меня спрашивают — чего нет в Ростове, что есть Москве? Да всё есть, только здесь не 100 ресторанов, а 30, допустим. Но и в Москве я ходил в 3-5 ресторанов, которые находились поблизости», — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.
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