Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж столкнулся с санкциями в связи с нарушением правил о ставках, сообщает BBC.
По итогу продолжительного расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) признала 29-летнего футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).
Утверждается, что в январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в «Севилью», сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в «Вест Бромвич Альбион». При этом FA не сумела доказать обвинения в адрес англичанина, согласно которым он также делал ставки через посредника на собственный переход в «Интер» и всё тот же «Вест Бромвич».
- 18 июля 2019
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