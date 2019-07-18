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Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей

Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж столкнулся с санкциями в связи с нарушением правил о ставках, сообщает BBC.

По итогу продолжительного расследования Футбольная ассоциация Англии (FA) признала 29-летнего футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).

Утверждается, что в январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в «Севилью», сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в «Вест Бромвич Альбион». При этом FA не сумела доказать обвинения в адрес англичанина, согласно которым он также делал ставки через посредника на собственный переход в «Интер» и всё тот же «Вест Бромвич».

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