Цорн: Мирзов добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал приобретение полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
«В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом.
Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того в «Арсенале» Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.
Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака», — приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых в «Teлеграме».
Мирзов перешёл в «Спартак». Всё, что известно о трансфере
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