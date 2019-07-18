Цорн: Мирзов добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал приобретение полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

«В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом.

Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того в «Арсенале» Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.

Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака», — приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых в «Teлеграме».