Мирзов перешёл в «Спартак». Всё, что известно о трансфере

Июль-август – самое благодатное время для создателей и потребителей мыльных опер в мире футбола. В России главным героем самой запутанной трансферной саги середины лета-2019 внезапно стал Резиуан Мирзов, персонаж и на родине не самый раскрученный, за большие клубы (если не считать великого в прошлом «Торпедо») прежде не игравший.

Информация об интересе «Спартака» к резкому, техничному, по-хорошему наглому вингеру появилась почти месяц назад. С тех пор она неоднократно подтверждалась самыми разнообразными источниками. Ежедневно всплывали всё новые и новые детали будущей сделки – вроде стоимости, срока контракта и размера зарплаты игрока. А официального подтверждения перехода всё не было.

Из тульской действительности Мирзов словно переселился в виртуальную реальность: все о нём слышали, но очень давно не видели – ни в старой команде, ни в потенциально новой. Если бы всё зависело от тренера «Спартака» и игрока, Резиуан давно присоединился бы к большой красно-белой семье. У обоих остались замечательные воспоминания от недолгого, но яркого периода совместной работы в Туле, и они были не прочь продолжить сотрудничество на более высоком уровне.

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Кононову нужен проверенный боец на фланг атаки, Мирзову – новый импульс в карьере. Загвоздка в том, что желания двух сторон в таких операциях, как правило, недостаточно. А когда дело касается столь сложной структуры, как спартаковская, то и трёх для достижения консенсуса порой не хватает.

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Возможно, в личном шорт-листе Олега Кононова Резиуан и стоял под одним из первых номеров, его голос в вопросах селекции не имеет решающего значения. Предпоследнее – перед президентским – слово принадлежит спортивному директору. Таким образом, комплектацией команды перед сезоном-2019/20 фактически заведовал Томас Цорн. На его авторитет и связи в Европе Леонид Федун возлагал большие надежды. В полной мере оправдать их с порога Цорну не удаётся. Возможно, опыта проведения таких полномасштабных кампаний банально не хватает. Так или иначе, фамилией Понсе список более или менее заметных трансферных побед молодого менеджера пока и ограничивается. Да и эту покупку как безоговорочную удачу классифицировать слишком рано: заиграет, не заиграет – кто знает? Возврат из аренд Ананидзе и Бакаева в заслугу Томасу ставить тем более странно – эти в любом случае вернулись бы в Москву.

По нашим данным, Цорн обещал боссу доставить из Европы ещё как минимум одного сильного исполнителя в атаку – как раз таки флангового профиля. Кандидатов было несколько – ни с одним не сложилось. Невзрачный старт команды в чемпионате – вымученная победа над собранным за пару недель новичком лиги – только усилил раздражение первого лица в клубе и способствовал активизации переговоров по Мирзову, изначально запасному варианту в планах спортивного департамента.

Ещё год назад сторговаться с ростовскими коллегами «Спартаку» не составило бы труда. В столице юга на Резиуана никогда особо не рассчитывали: 3 выхода на замену менее чем на один час в сумме красноречиво говорят о степени тренерского доверия к исполнителю. Но с тех пор статус футболиста изменился. За два арендных года Мирзов зарекомендовал себя зрелым мастером по меркам РПЛ, помог «Тосно» взять первый и последний трофей в своей истории, а «Арсеналу» — пробиться в Европу. Наконец, удостоился приглашения в национальную команду. Терять даром столь ценный актив «Ростов», естественно, не захотел. Действующий ещё три года контракт игрока и платёжеспособность столичных партнёров позволяли продавцу понадеяться на приличную компенсацию. Её размер и стал главным камнем преткновения на финальном этапе переговоров.

Как стало известно «Чемпионату», изначально «Ростов» оценил нападающего в 5 млн евро – немалые деньги по меркам прилично обедневшего российского футбола. «Спартак» готов был платить около трёх, включив в сделку Мельгарехо или (и) Ташаева. Из тройки Мельгарехо – Ташаев – Ломовицкий, претендующей на места в группе атаки, наибольшие шансы продолжить выступления в столице имеет последний.

Сторону Мирзова представляет Александр Клюев. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ходом переговоров, информация об агентских комиссионных в размере 1 млн евро, несколько преувеличена – на самом деле речь идёт примерно о четверти этой суммы.

Вчера Мирзов прилетел в Москву, чтобы пройти медосмотр для «Спартака», а сегодня, по нашей информации, заключил соглашение с красно-белыми.