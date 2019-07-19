Игнатьев — о 1-м туре РПЛ: «Локомотив» недооценил «Рубин»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением об играх 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра «Тамбова» в матче с «Зенитом» произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя. Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе — на трибунах собралось более 45 тыс. болельщиков. «Локомотив», на мой взгляд, несколько недооценил «Рубин». «Железнодорожники» не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Суперкубок с «Зенитом» (3:2). Думаю, перед игрой с «Тамбовом» Юрий Семин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает», — приводят слова Игнатьева «Известия».
В дебютном туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. Ответный гол у казанцев забил бывший игрок «железнодорожников» Хвича Кварацхелия.
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