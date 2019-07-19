«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Хосе Саломона Рондона в китайский клуб «Далянь Ифан».
Сумма трансфера не разглашается. В новой команде 29-летний футболист воссоединится с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, с которым в минувшем сезоне работал в «Ньюкасл Юнайтед».
Рондон перешёл в «Вест Бромвич» в 2015 году. До переезда в Англию форвард выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых нападающий в 2015 году стал чемпионом России. Также за свою карьеру он выступал за «Арагуа», «Лас-Пальмас» и «Малагу». С 2008 года Рондон вызывается в сборную Венесуэлы.
В минувшей кампании Саломон, выступая за «сорок», забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Вест Бромвичем» был рассчитан до 30 июня 2020 года.
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