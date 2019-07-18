Рондон прошёл медосмотр в «Далянь Ифан»

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Саломон Рондонон близок к переходу в «Далянь Ифан». 29-летний футболист недавно прошёл медицинское обследование в китайском клубе, сообщает Sky Sports.

Последний сезон Рондон провёл на правах аренды в «Ньюкасл Юнайтед», который возглавлял Рафаэль Бенитес. В начале июля испанский специалист возглавил «Далянь Ифан» и попросил руководство приобрести венесуэльского форварда.

В минувшей кампании Саломон, выступая за «сорок», забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Вест Бромвичем» рассчитан до 30 июня 2020 года.

Напомним, до переезда в Англию Рондон выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга и казанский «Рубин». В России нападающий стал чемпионом Премьер-Лиги в 2015 году.