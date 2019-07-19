Лэмпард рассказал, что его поразило в Жоржиньо
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что полузащитник Жоржиньо произвёл на него положительное впечатление за полторы недели тренировок.
«Жоржиньо — прекрасный игрок. Меня по-настоящему поразило не его качество работы с мячом, увиденное мной ещё в прошлом сезоне, а совместная работа с ним на тренировках за последнюю неделю. Он чувствует себя с мячом и смело принимает мяч в любой зоне. Это редкость, что игрок хорошо принимает мяч на любом участке поля и продолжает игру, делая это регулярно. Его настрой на тренировках — это действительно классно. Он как двигатель тренировочного занятия. Я очень рад видеть это. Поработав с ним 10 дней, я не могу просить его о большем. Я доволен», — цитирует Лэмпарда Daily Express.
Жиру рассказал, что ему нравится в Лэмпарде
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