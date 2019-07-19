«Локомотив» продлил контракт с Гилерме на три года

«Локомотив» объявил на своём официальном сайте о продлении контракта с голкипером Маринато Гилерме.

Новое соглашение между 33-летним вратарём и «железнодорожниками» рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что интерес к Гилерме проявляли «Спартак» и «Зенит». Сам «Локомотив» предпринимал попытки сохранить футболиста, однако варианты клуба с продлением сотрудничества по схеме «1+1» и на два года голкипер отклонил.

Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.