Симеоне: почему бы мне не потренировать Месси, он действовал как лидер

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне защитил от нападок капитана Аргентины Лионеля Месси и заявил, что хотел бы с ним поработать в будущем, а также отметил действия Серхио Агуэро на недавно прошедшем Кубке Америки.



«Месси – лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его. Он взял на себя Аргентину в Кубке Америки. Меня не волнуют другие заявления. Каждый волен верить в то, что он хочет, но я считаю, что Месси действовал как лидер во время турнира.



Никогда не видел, чтобы Агуэро столько работал, как на этом Кубке Америки. У сборной Аргентины я видел трёх нападающих, что говорит о поисках тренера оптимальной схемы», – приводит слова Симеоне TyC Sports.

Напомним, что Месси не пришёл вручение бронзовых медалей Кубка Америки, обвинив КОНМЕБОЛ в коррупции.

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