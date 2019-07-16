Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу советует капитану национальной команды Лионелю Месси принести извинения Южноамериканской конфедерации футбола, которую 32-летний форвард обвинил в коррупции во время Кубка Америки – 2019, чтобы КОНМЕБОЛ не подверг его санкциям.
«Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям. Он должен извиниться, чтобы они не наказали его», – приводит слова Абреу TOI Sports.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ и отсутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира.
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