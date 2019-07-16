Спортивный арбитражный суд Аргентины призвал Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу советует капитану национальной команды Лионелю Месси принести извинения Южноамериканской конфедерации футбола, которую 32-летний форвард обвинил в коррупции во время Кубка Америки – 2019, чтобы КОНМЕБОЛ не подверг его санкциям.



«Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям. Он должен извиниться, чтобы они не наказали его», – приводит слова Абреу TOI Sports.



Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ и отсутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира.

Месси: коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси в коррупции