Ибрагимович — тренеру «Лос-Анджелеса»: вали домой, мелкая шлюха

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с тренером «Лос-Анджелеса» после матча MLS.



37-летний швед сумел записать на свой счёт три гола, отличившись на 8-й, 56-й и 70-й минутах встречи, и принёс своей команде победу в дерби. После финального свистка у Златана случился конфликт с членом тренерского штаба соперников, в ходе которого он произнёс следующую фразу: «Вали домой, мелкая шлюха».

Видео доступно в «твиттере» Real Super Dave.



«Лос-Анджелес», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице MLS, имея в активе 46 очков. «Гэлакси» (37) занимает второе место. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». На счету Ибрагимовича к настоящему моменту 16 голов в 17 матчах чемпионата.