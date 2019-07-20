Де Йонг: буду счастлив, если Неймар вернётся в «Барселону»
Новичок «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о партнёрах по новой команде Лионеле Месси и Усмане Дембеле, а также прокомментировал возможное возвращение бразильца Неймара в стан сине-гранатовых.
«Для меня Месси — лучший футболист в мире. Я смотрел за его игрой с самого детства. Дембеле? Я уже успел с ним пообщаться и считаю, что он отличный футболист. Он обладает великолепными игровыми качествами и способностями стать одним из лучших в мире.
Возвращение Неймара? Не я принимаю решение, но если говорить о его игровых качествах, то мне всегда нравилось наблюдать за его действиями на поле. Он один из лучших игроков мира, и, конечно, я был бы счастлив, если бы он перешёл в «Барселону», — приводит слова голландца Mundo Deportivo.
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