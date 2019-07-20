Де Йонг: горд, что меня сравнивают с Круиффом

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг рассказал об отношении к сравнениям с легендарным футболистом каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Круиффом.



«Я думаю, что нас нельзя сопоставлять, потому что Круифф был уникальным явлением в футболе и как игрок, и как тренер. Он полностью изменил футбол. Я не собираюсь сравнивать себя с ним, поскольку что он уникален и является одним из лучших игроков в истории, а я пока только начинаю карьеру.



Испытываю ли гордость от подобных сравнений? Да, конечно, ощущаю гордость, когда люди говорят мне, что у нас присутствуют схожие черты. Но я не могу с ним сравниться, потому что он футбольная легенда, а я ещё начинаю путь», — приводит слова 22-летнего голландца Mundo Deportivo.

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