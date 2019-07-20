Симеоне: не обижаюсь на Гризманна за переход в «Барселону». Я его очень люблю

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».



«Я много общался с Антуаном. Гризманн сделал важный шаг в карьере, перебравшись в такой клуб, как «Барселона». Я ценю его решение. Обычно люди обижаются на последние поступки игроков в клубе, но не я. За те пять лет, что Антуан находился с нами, он был великолепен, работал на уровне лучших и вырос как игрок.



Когда Гризманн только пришёл к нам, он исполнял роль вингера. Я сказал, что ему нужно играть ближе к центру. Он понял меня, и ему это помогло прогрессировать. Это делает меня счастливым в тренерском плане.



Я его очень люблю, у меня фантастические отношения с его семьёй. Гризманн переходит в отличную команду. Если он сохранит ритм, который и сделал его одним из лучших в мире, то у него будет отличный сезон», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.