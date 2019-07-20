Японский форвард «Ньюкасла» Муто открыл счёт в игре за 3-е место турнира в Китае

В Шанхае (Китай) продолжается предсезонный турнир Asia Trophy by Premier League. В матче за третье место встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Первый гол в этой встрече забил японский нападающий Йосинори Муто.

Форвард «Ньюкасла» откликнулся на передачу с фланга и в одно касание переправил мяч в сетку ворот. Видео гола можно посмотреть на «Чемпионате».

Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года. В турнире участвуют четыре команды английской Премьер-Лиги. В 2011 году трофей выиграл «Челси». Два года спустя победа досталась «Манчестер Сити». В финальном матче был обыгран «Сандерленд» со счетом 1:0. В 2105 году победу праздновал лондонский «Арсенал», одолев «Эвертон» в финале. Действующим чемпионом турнира является «Ливерпуль», в упорной борьбе обыгравший «Лестер» со счётом 2:1.