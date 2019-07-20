Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду выиграл всё на индивидуальном и коллективном уровнях, когда играл слева в атаке. Наше первое намерение состоит в том, чтобы он начал на этой позиции. Но, учитывая его качества, не будет проблемой сместить его на 10 метров», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в минувшем сезоне Криштиану стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Со сборной Португалии форвард выиграл Лигу наций УЕФА. За последние 11 лет нападающий становился обладателем приза «Золотой мяч» пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.