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Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду

Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду выиграл всё на индивидуальном и коллективном уровнях, когда играл слева в атаке. Наше первое намерение состоит в том, чтобы он начал на этой позиции. Но, учитывая его качества, не будет проблемой сместить его на 10 метров», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в минувшем сезоне Криштиану стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Со сборной Португалии форвард выиграл Лигу наций УЕФА. За последние 11 лет нападающий становился обладателем приза «Золотой мяч» пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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