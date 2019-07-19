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Эксперты оценили шансы Роналду совершить каминг-аут до 2021 года

Эксперты оценили шансы Роналду совершить каминг-аут до 2021 года
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Букмекеры начали приём ставок на достаточно необычную линию, связанную с Криштиану Роналду. Аналитики предлагают поставить на то, что португальский нападающий «Ювентуса» совершит каминг-аут до наступления 2021 года. Вероятность подобного развития событий эксперты оценили коэффициентом 15.00 (примерно 7%).

На сегодняшний день Криштиану Роналду — отец четверых детей, однако букмекеры и некоторые болельщики считают, что Роналду способен совершить каминг-аут.

В 2016 году Роналду назвал себя «очень богатым геем» в словесной перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке. Тогда большинство поклонников португальца сочли это эмоциями или шуткой, но некоторые расценили это как скрытый каминг-аут.

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