Эксперты оценили шансы Роналду совершить каминг-аут до 2021 года

Букмекеры начали приём ставок на достаточно необычную линию, связанную с Криштиану Роналду. Аналитики предлагают поставить на то, что португальский нападающий «Ювентуса» совершит каминг-аут до наступления 2021 года. Вероятность подобного развития событий эксперты оценили коэффициентом 15.00 (примерно 7%).



На сегодняшний день Криштиану Роналду — отец четверых детей, однако букмекеры и некоторые болельщики считают, что Роналду способен совершить каминг-аут.



В 2016 году Роналду назвал себя «очень богатым геем» в словесной перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке. Тогда большинство поклонников португальца сочли это эмоциями или шуткой, но некоторые расценили это как скрытый каминг-аут.