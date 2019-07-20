«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Н'Жье за € 6 млн
Форвард «Марселя» Клинтон Н'Жье продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщается в «твиттере» Total-Football.
По информации источника, условия перехода 25-летнего нападающего согласованы между всеми тремя сторонами — двумя клубами и футболистом. Трансфер камерунца обойдётся красно-белым в € 6 млн.
Н'Жье перешёл в «Марсель» летом 2016 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн. В минувшем сезоне в составе «Марселя» нападающий принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт камерунца с «Марселем» рассчитан до лета 2020 года. Футболист также выступал за «Лион». В составе сборной Камеруна Н'Жье в 29 матчах и забил 9 мячей.
«Ростов» – «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ
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