Сарри: мне очень нравится Погба

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном приобретении центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Мне очень нравится Погба, но я не знаю ситуации. Я не технический директор клуба», — приводит слова Сарри Sky Sports.

В услугах Поля заинтересован также мадридский «Реал». Наставник «сливочных» Зинедин Зидан лично попросил президента клуба Флорентино Переса купить 26-летнего француза. Ранее сообщалось, что мадридцы испытывают трудности с этим трансфером из-за высокой цены.

В минувшем сезоне Погба, выступая за «Юнайтед», забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах.

Контракт Поля с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на одну кампанию.