Сарри: мне очень нравится Погба

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о возможном приобретении центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Мне очень нравится Погба, но я не знаю ситуации. Я не технический директор клуба», — приводит слова Сарри Sky Sports.
В услугах Поля заинтересован также мадридский «Реал». Наставник «сливочных» Зинедин Зидан лично попросил президента клуба Флорентино Переса купить 26-летнего француза. Ранее сообщалось, что мадридцы испытывают трудности с этим трансфером из-за высокой цены.
В минувшем сезоне Погба, выступая за «Юнайтед», забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах.
Контракт Поля с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на одну кампанию.
- 20 июля 2019
-
18:30
-
18:23
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:49
-
17:42
-
17:35
-
17:23
-
17:21
-
16:57
-
16:54
-
16:40
-
16:37
-
16:32
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:42
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:01
-
14:47
-
14:25
-
14:24
-
14:08
-
13:59
-
13:52
-
13:44
-
13:37
-
13:30