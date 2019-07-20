Зидан: трансфер Погба? У «Реала» есть план
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Нам нужно уважать нынешнее положение вещей. Мы с клубом знаем, чего хотим и что может произойти до 31-го числа. Возможны изменения – как уходы, так и приобретения. Не буду вдаваться в подробности.
Что касается Погба, у нас с клубом есть план. Посмотрим, что произойдёт. Прямо сейчас мы сконцентрированы на предстоящем матче. После этого многое может случиться», — приводит слова Зидана AS.
Ранее сообщалось, что, помимо «Реала», в услугах Погба также заинтересован туринский «Ювентус», цвета которого 26-летний французский футболист уже защищал в период с 2012 по 2016 год.
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