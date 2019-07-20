Суперсейв Акинфеева и креативное празднование Влашича. Яркие фото победы ЦСКА

20 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча состоялась в столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич на 30-й минуте после передачи хавбека Ильзата Ахметова. Спустя восемь минут преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Арнор Сигурдссон, голевой пас отдал форвард Фёдор Чалов. До перерыва хавбек «Оренбурга» Никита Маляров сократил разницу в счёте.
В 3-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся 28 июля.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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