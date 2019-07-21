Видео: Кокорин играет в баскетбол в колонии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поддерживает форму в колонии, где отбывает наказание вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.



Помимо игры в футбол, 28-летний форвард также успел попробовать себя в баскетболе. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.



В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.