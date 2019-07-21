Бакаев: концентрация была на высшем уровне. В других играх покажем лучший футбол

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, чего не хватило его команде, чтобы удержать победу в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Гости выигрывали со счётом 2:1 и пропустили гол в компенсированное время второго тайма. В результате матч закончился вничью — 2:2.
«Концентрация была на высшем уровне. Надо забивать 3-4 мяча и закрывать игру. В других матчах мы покажем лучший футбол. Второй тайм отличается? Другая игра пошла. Функциональная подготовка тут ни при чём. Буду играть лучше. «Ростов» пропустил и побежал в атаку. Мы сели в оборону, это стало ошибкой. Надо забивать больше», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 27 июля и начнётся в 16:30 мск.
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