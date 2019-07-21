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«Бавария» уверенно обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов

«Бавария» уверенно обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче Международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» уверенно победила мадридский «Реал» — 3:1. Встреча состоялась на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).

Корентин Толиссо забил первый гол на 15-й минуте. До перерыва счёт оставался неизменным, а на 67-й минуте отличился Роберт Левандовски. Через две минуты Серж Гнабри сделал преимущество мюнхенцев разгромным — 3:0. Родриго удалось отыграть один мяч на 85-й минуте. При этом на 81-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Свен Ульрайх.

Отметим, что «Бавария» в первом туре проиграла лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, а для «Реала» этот матч стал первым на турнире. Немцев 24 июля ждёт встреча с «Миланом». Мадридский клуб в тот же день сыграет с «Арсеналом», а 27 июля проведёт дерби с «Атлетико».

Международный кубок чемпионов
21 июля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
3 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Толиссо – 15, 2:0 – Левандовски – 67, 3:0 – Гнабри – 69, 3:1 – Родриго – 85
Удаления: Ульрайх, 81 – нет
«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов
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