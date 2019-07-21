«Локомотив» — «Тамбов»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Тамбова» определились с составами на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Хёведес, Коломейцев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Смолов.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Мухаммед, Аппаев, Костюков.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Гогуа, Кулик, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.
Матч «Локомотив» — «Тамбов» состоится сегодня, 21 июля, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 21 июля 2019
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