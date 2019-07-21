Роналду гневно предъявил претензии Сарри после своей замены

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

Португалец вывел «старую синьору» вперёд в игре со «шпорами» на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на поле вместо него Матеуса Перейру. После того как Роналду покинул поле, он пожал руку наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Танкреди Палмери.

Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом прошлого года из «Реала» за 117 млн евро. Сарри этим летом покинул «Челси» и сменил на тренерской скамье туринского клуба Массимилиано Аллегри.