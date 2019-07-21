Гол Роналду и мяч Кейна с центра поля — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Ювентус»
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Ювентус» в матче Международного кубка чемпионов со счётом 3:2. Игра состоялась в Сингапуре на Национальном стадионе.
Счёт на 30-й минуте матча открыл полузащитник «шпор» Эрик Ламела. В начале второго тайма форвард «старой синьоры» Гонсало Игуаин восстановил паритет. Ещё через четыре минуты туринская команда повела в счёте — гол на счету Криштиану Роналду. На 65-й минуте лондонцам удалось сравнять счёт — автором забитого мяча стал Лукас Моура. Победу же «Тоттенхэму» принёс Гарри Кейн, поразив ворота «Ювентуса» ударом с центра поля.
В следующем матче «Ювентус» 24 июля сыграет с миланским «Интером», а «Тоттенхэм» на следующий день встретится с «Манчестер Юнайтед».
Гол Кейна с центра поля принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Ювентусом»
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