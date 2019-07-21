«Бэйцзин Гоань» готов сделать Бэйла самым высокооплачиваемым игроком в Китае

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, «Бэйцзин Гоань» предложил валлийцу контракт сроком на три года с зарплатой € 24 млн за сезон. Это на € 7 млн больше, нежели 30-летний футболист сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу». Если вингер перейдёт в «Бэйцзин Гоань», он станет самым высокооплачиваемым игроком в Китае.

Напомним, сегодня Бэйл не принял участия в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. В мадридский клуб валлиец перешёл в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур» за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе «сливочных» вингер сыграл 231 матч и забил 102 мяча.