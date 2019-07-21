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«Рубин» победил «Динамо», играя полтора тайма в меньшинстве

«Рубин» победил «Динамо», играя полтора тайма в меньшинстве
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Обслуживал матч арбитра Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистентами рефери работали Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы).

Уже на 3-й минуте жёлтую карточку получил полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. На 36-й минуте хавбек получил второе предупреждение и был удалён с поля. Решающий эпизод произошёл на 93-й минуте. Форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.

В следующем туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 26 июля. «Рубину» 29 июля предстоит домашняя игра с «Ахматом».

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
21 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Микелтадзе – 90+3
Удаления: нет – Башкиров, 36
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