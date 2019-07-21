«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Оздоева

«Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру посетили 35 102 зрителя.
Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Иван Миладинович нарушил правила в штрафной площади своей команды против Сердара Азмуна. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил пенальти, а сам иранец его же и реализовал. На 89-й минуте точку в матче поставил Магомед Оздоев.
Для действующего чемпиона эта победа стала второй в двух играх. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые вышли на 2-е место. Выше «Зенита» располагается только «Урал» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Сочи» в дебютном для себя сезоне в Премьер-Лиге очков пока не набрал и не забил ни одного мяча. Команда Александра Точилина замыкает турнирную таблицу чемпионата.
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