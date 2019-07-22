Иванович: «Сочи» был очень хорош

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Было душно, тяжело физически. Все показали свой максимум, тяжёлая игра получилась. Соперник был очень хорош, после первого гола нам стало легче играть. Если бы забили пораньше, было бы ещё легче, но довольны тремя очками.

После назначения пенальти я спрашивал у судьи, почему нет красной карточки. Он назвал мне причины. Фол был чистейший, пенальти был. Я первый раз на этом стадионе. Это одна из самых красивых арен, очень приятная атмосфера. Доволен, что было 35 тысяч болельщиков. Думаю, весь сезон будет столько фанатов тут.

У соперника были моменты, если бы они их забили, нам было бы тяжело играть. Хорошо, что не реализовали. Понятно, что бывших игроков «Зенита» мотивировал этот матч. Когда ребята уходят из команды, то на поле они больше не твои друзья. Заслуживает ли Ван Дейк золотой мяч? Без комментариев", — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.