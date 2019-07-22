Вратарь «Сочи» — журналисту: вы вообще футбол смотрите?
Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вступил в перепалку с журналистом после поражения своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
Журналист: Расскажите, пожалуйста, об эпизоде с пенальти. Был ли там всё-таки вариант вам раньше выйти и предотвратить выход один на один? Вините ли себя в этом эпизоде?
Заболотный: Вы футбол смотрели?
Ж: Да, конечно.
З: И вы хотите сказать, что я должен был там сократить?
Ж: А скажите, пожалуйста, в моменте, когда пробил Азмун, вы действовали по мячу или по игроку?
З: Если бы я действовал по мячу, то остался бы на месте. Вы вообще футбол смотрите?
Напомним, победу «Зениту» принесли голы Сердара Азмуна (с пенальти) и Магомеда Оздоева.
Обухов: нет разницы — проиграть 0:1 или 0:100, очков всё равно не набрали
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