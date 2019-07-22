Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Сочи» — журналисту: вы вообще футбол смотрите?

Вратарь «Сочи» — журналисту: вы вообще футбол смотрите?
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вступил в перепалку с журналистом после поражения своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Журналист: Расскажите, пожалуйста, об эпизоде с пенальти. Был ли там всё-таки вариант вам раньше выйти и предотвратить выход один на один? Вините ли себя в этом эпизоде?

Заболотный: Вы футбол смотрели?

Ж: Да, конечно.

З: И вы хотите сказать, что я должен был там сократить?

Ж: А скажите, пожалуйста, в моменте, когда пробил Азмун, вы действовали по мячу или по игроку?

З: Если бы я действовал по мячу, то остался бы на месте. Вы вообще футбол смотрите?

Напомним, победу «Зениту» принесли голы Сердара Азмуна (с пенальти) и Магомеда Оздоева.

Обухов: нет разницы — проиграть 0:1 или 0:100, очков всё равно не набрали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент