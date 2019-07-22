Вратарь «Сочи» — журналисту: вы вообще футбол смотрите?

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вступил в перепалку с журналистом после поражения своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Журналист: Расскажите, пожалуйста, об эпизоде с пенальти. Был ли там всё-таки вариант вам раньше выйти и предотвратить выход один на один? Вините ли себя в этом эпизоде?



Заболотный: Вы футбол смотрели?



Ж: Да, конечно.



З: И вы хотите сказать, что я должен был там сократить?



Ж: А скажите, пожалуйста, в моменте, когда пробил Азмун, вы действовали по мячу или по игроку?



З: Если бы я действовал по мячу, то остался бы на месте. Вы вообще футбол смотрите?

Напомним, победу «Зениту» принесли голы Сердара Азмуна (с пенальти) и Магомеда Оздоева.