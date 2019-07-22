Хави дебютировал в роли главного тренера «Аль-Садда»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес провёл первый официальный матч в роли главного тренера. Руководимый бывшим капитаном сборной Испании «Аль-Садд» сыграл вничью с испанским «Паламосом», выступающим в четвёртом испанском дивизионе. Встреча завершилась со счётом 1:1.
39-летний футболист закончил карьеру игрока в «Аль-Садде». После минувшего сезона испанец заключил тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.
Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.
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