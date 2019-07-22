Рейнгольд: Заболотный — не футболист «Зенита», у него нет должного мастерства

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Ивана Новосельцева, Эльмира Набиуллина и Дмитрия Полоза из «Зенита» в «Сочи».
«Эти ребята абсолютно справедливо покинули «Зенит». Если Семак хочет решать серьёзные задачи в Лиге чемпионов, то эти футболисты не подходят. Я их не обижаю, но их уровень таков, что в «Зените» им делать нечего. Были попытки у этих игроков закрепиться, но ничего не получилось, при всем их желании.
Есть ещё один такой, нападающий Заболотный. Не хочу желать ему футбольных страданий, поэтому просто скажу: надо искать другую команду, уходить из «Зенита». Он не футболист «Зенита», у него нет должного мастерства. Клубу надо в свою очередь избавляться от тех, кто тяжёлым грузом висит на команде. Это ведь приличные деньги к тому же», — приводит слова Рейнгольда «Спорт уик-энд».
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