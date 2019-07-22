Мане не поможет «Ливерпулю» в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках возвращения нападающего Садио Мане в расположение команды.
«Он в хорошей форме. В Сенегале был праздник, и я был рад этому, потому что это показывает, что они уважают турнир и расценивают второе место как успех. Это здорово. Теперь Садио в отпуске – не самом продолжительном. Он вернётся к нам 5 августа, после матча с «Манчестер Сити». У него будет четыре или пять дней на подготовку к «Норвичу» и 10 дней – к «Челси», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Мане после окончания прошлого сезона, в отличие от многих партнёров по команде, вместо отпуска отправился на ещё один турнир – Кубок африканских наций, где вместе со сборной Сенегала добрался до финала, в котором уступил Алжиру со счётом 0:1.
- 22 июля 2019
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