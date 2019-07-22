Украинский вратарь «Реала» может продолжить карьеру в клубе Роналдо
Вратарь «Реала» Андрей Лунин в ближайшее время может сменить команду. Как сообщает AS, украинского футболиста хочет взять в аренду «Вальядолид». Руководство мадридской команды рассматривает варианты среди тех клубов, где он будет иметь постоянную игровую практику. Отметим, что основным акционером «Вальядолида» является экс-нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.
Напомним, что прошлый сезон вратарь провёл в аренде в «Леганесе», в чемпионате сыграл пять матчей. Недавно Лунин отправился с «Реалом» в предсезонный тур. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинцу проявляет интерес «Бетис».
Лунин перешёл в «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой
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