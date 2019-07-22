Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Калью» (Эстония)
«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)
ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)
«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «ХИК» (Финляндия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания)
«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Виктория Пльзень» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция)
«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина)
ПСВ (Нидерланды) / «Базель» (Швейцария) — «Ласк»
Напомним, Россию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов помимо «Краснодара» будут представлять «Зенит» и «Локомотив». Сине-бело-голубые и «железнодорожники» как чемпион и вице-чемпион страны получили прямые путёвки в групповой раунд.
- 22 июля 2019
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