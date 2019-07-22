Карасёв рассказал, почему не ведёт социальные сети
Российский арбитр Сергей Карасёв признался, что у него есть желание пользоваться соцсетями, а также оценил свои шансы отработать финальным матч чемпионата мира.
«Судьям не рекомендуется вести социальные сети, нам так сказали в УЕФА. Но, в принципе, мне, наверное, хотелось бы комментировать свои решения в соцсетях именно с точки зрения открытости.
Сейчас я счастлив работать судьёй, я судил хорошие матчи, дошёл до определённого уровня, реализовал свои амбиции. Мечта судить финал чемпионата мира? Я реалист, считаю, что это практически невозможно", — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым на радио «Studio 21».
«Ужасная ситуация, два рубца на сердце». Карасёв рассказал о своих ошибках
- 22 июля 2019
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