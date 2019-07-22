«Тоттенхэм» согласовал переход Сесеньона из «Фулхэма»

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Райан Сесеньон должен в скором времени стать футболистом «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Telegraph.
По информации издания, руководство «шпор» согласовало с «дачниками» трансфер 19-летнего игрока. Ожидается, что Райан обойдётся «Тоттенхэму» в £ 20 млн (более € 22 млн) плюс бонусы. Контракт хавбека с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Сесеньона также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Более того, по информации СМИ, «красные дьяволы» первыми вступили с «дачниками» в официальные переговоры, однако для игрока приоритетным вариантом всегда был именно «Тоттенхэм».
В сезоне-2018/19 Райан забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.
- 22 июля 2019
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