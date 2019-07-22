Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» согласовал переход Сесеньона из «Фулхэма»

«Тоттенхэм» согласовал переход Сесеньона из «Фулхэма»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Райан Сесеньон должен в скором времени стать футболистом «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство «шпор» согласовало с «дачниками» трансфер 19-летнего игрока. Ожидается, что Райан обойдётся «Тоттенхэму» в £ 20 млн (более € 22 млн) плюс бонусы. Контракт хавбека с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Сесеньона также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Более того, по информации СМИ, «красные дьяволы» первыми вступили с «дачниками» в официальные переговоры, однако для игрока приоритетным вариантом всегда был именно «Тоттенхэм».

В сезоне-2018/19 Райан забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.

«Реал» предложил Себальосу выбрать между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент